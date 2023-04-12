Millet İttifakı milletvekili adayları, il başkanları ve yöneticileri, gece geç saatlere kadar esnaf ziyaretleri yaptı.

Milletvekili adaylarının netleşmesinin ardından sahaya inerek çalışmalara başlayan Millet İttifakı milletvekili adayları, Ramazan ayı nedeniyle ziyaretlerini gece saatlerinde de sürdürüyor.

CHP çatısı altında seçimlere giren Milletvekili Adayları Mehmet Tahtasız ve Bekir Özsaçmacı, beraberinde CHP İl Başkanı Ümit Er, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş ve bazı parti yöneticileri, Arasta, Osmancık Caddesi ve Ulu Cami çevresinde kahvehane ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili adayları ve parti yöneticileri, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve seçilmesi, Millet İttifakı'nın iktidarı gelmesi için seçmenlerden destek istedi. (Haber Merkezi)