TOKİ 500 bin konut projesi için başvurular bugün itibarıyla başladı.

Yüzyılın Projesi olarak adlandırılan ve 81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 arasında yapılacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak.

ÇORUM'A 2 BİN 700 KONUT YAPILACAK

Proje kapsamında Çorum'a 2 bin 700 konut yapılacak.

2 bin 700 konuttan 1200'ü Çorum merkeze, yapılırken, Sungurlu'ya 300, Osmancık'a 300, Alaca'ya 300, İskilip'e 400 ve Bayat'a 200 inşa edilecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için başvurular bugün başladı.

Türkiye genelinde hayata geçirilecek proje ile dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olma imkanı sunulacak.

500 BİN KONUT BAŞVURU TAKVİMİ

Türkiye genelinde konut arzını artırarak kira fiyatlarının dengelenmesi hedeflenen projede, 81 ilde 500 bin vatandaş ev sahibi yapılacak.

Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan projeye başvurular bugün başlayacak ve 19 Aralık'a kadar devam edecek.

BAŞVURU SIRASI TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE BELİRLENECEK

Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanmaması amacıyla önceki kampanyalarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamına göre aşamalı başvuru sistemi uygulanacak.

Bu kapsamda başvuruların yapılacağı ilk gün olan 10 Kasım'da, kimlik numarasının son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 11 Kasım'da son rakamı "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak.



Uygulama 15 Kasım itibarıyla sonlandırılacak ve 19 Aralık'a kadar tüm vatandaşlara başvurular açılacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

500 bin sosyal konut kampanyası, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla başladı.



Başvurular e-Devlet'ten veya Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılacak.

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN ÜCRET ALINMAYACAK

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

KİMLERE NE KADAR KONTENJAN SAĞLANACAK?

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler, İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.