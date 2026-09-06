Çorum Barosu’nun 37. Olağan Genel Kurulu 3-4 Ekim’de yapılacak. Mevcut Başkan Turan Kalıpcı yeniden aday olmayacak. Başkanlık için şimdilik üç isim yarışacak.

Mevcut Başkan Av. Turan Kalıpcı’nın yeniden aday olmayacağı seçimde şu ana kadar üç isim adaylığını açıkladı.

Başkanlık yarışında Baro Başkan Yardımcısı Av. Tuğrul Damar, Av. Fatih Yıldırım ve Av. Burçin Solmaz Polat yer alacak.

GENEL KURUL YENİ HİZMET BİNASINDA

Baro tarafından yayımlanan duyuruya göre genel kurul toplantıları 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı yapılacak.

Genel Kurul, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 4. Sokak No:4 adresindeki yeni hizmet binasında gerçekleştirilecek.