Yeşilay Çorum Şubesi'nce yürütülen "10 Bin Yeşilcan 10 Bin Yeşilcanan" projesi kapsamında Çorum Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen farkındalık eğitimleri devam ediyor.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, özellikle çocuklar ve gençlerde sağlıklı yaşam bilinci oluşturmayı amaçlayan proje Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Bekleviç'in koordinasyonunda planlı şekilde uygulanıyor.

Eğitimlerde ekran bağımlılığı, dijital teknolojilerin bilinçli kullanımı, ekran süresinin dengelenmesi ve sağlıklı dijital alışkanlıkların geliştirilmesi konularında bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca sağlıklı beslenme, düzenli su tüketimi, fiziksel aktivite ve obeziteden korunma yöntemlerine ilişkin bilgiler aktarılıyor.

Teorik bilgilerin yanı sıra günlük yaşamda uygulanabilecek önerilerin de katılımcılara sunulduğu etkinliklere farklı yaş gruplarından vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Bekleviç, çalışmalar kapsamında şu ana kadar yaklaşık 16 bin 500 kişiye ulaşıldığını, hedeflerinin kısa sürede 20 bin kişiye erişmek olduğunu ifade ett