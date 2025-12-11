Çorum 'un Oğuzlar ilçesinde, iş makinesinin çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Oğuzlar Ortaokulu binasının riskli olması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi.

Yıkım için çalışan iş makinesi operatörü, binada çökme başladığını görünce geri manevra yaptı.

İş makinesinin birkaç metre uzaklaşmasının ardından bina çöktü. Operatör, çöken binanın altında kalmaktan birkaç saniye ile kurtuldu.

İş makinesinin uzaklaşması ve binanın çökmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.