Çorum’un Alaca ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Alaca ilçesi Çopraşık Köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K.’nin yönetimindeki 32 ABE 548 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı.

Kazada sürücü ile yanında bulunan oğlu Yusuf Harman K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.