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Çorum polisinin yaptığı denetimlerde 23 bin 780 araç kontrol edilerek çeşitli suçlardan 970 araca işlem yapıldı.

9 MİLYON CEZA YAZILDI

İşlem yapılan araçlara toplamda 9 milyon 627 bin 133 TL idari paraca cezası uygulandı. 140 araç ise trafikten men edildi.

SÜRÜCÜLERİ UYARDILAR

Ayrıca eğitim faaliyetleri çerçevesinde araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolculara yönelik ise denetimler devam ediyor.