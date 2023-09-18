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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bu yıl eğitime başlayacak olan birinci sınıf öğrencileri için ‘Beyaz Önlük Giyme ve Öğrenci Yemin Töreni’ yapıldı.

HİTÜ İkbalkent Kampüsü’nde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi RektörüProf. Dr. Ali Osman Öztürk, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, akademisyenler, Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri ile aileleri katıldı.

‘FAKÜLTEMİZDE ÖĞRENCİ SAYIMIZ 885’E ULAŞTI’

Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mesut Sezikli; “2006 yılında açılan Tıp Fakültesi’nin ilk olarak Gazi Üniversitesi bünyesinde eğitime başladığını ve 2017 yılından itibaren ise Hitit Üniversitesi’nde öğrenci kabulünün yapıldığını belirterek “62 öğrenci ile çıktığımız yolculukta yeni başlayan 151 öğrencimizle toplam 885 Tıp Fakültesi öğrencimiz var. Artık her yıl 134 öğrenci alıyoruz. Sayının artmasının sebebi fiziksel şartların artması, yıllar içinde atılan doğru adımların sonucu olarak görüyoruz. Toplam 16 profesör, 38 doçent, 49 doktor öğretim üyesi hocamızla hem eğitimi hizmeti hem de hastanede Çorum ve çevre illerimize sağlık hizmeti veriyoruz.” dedi

‘BÖLGENİN EN İYİ TIP FAKÜLTESİ’NE SAHİBİZ’

Tıp Fakültesi’ne Türkiye’nin her yerinde öğrenci aldıklarını belirten Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademik kadro olarak bölgenin en iyi Tıp Fakültesi’ne sahip olduklarını ifade etti.

Öztürk; “Tıp Fakültemize 81 ilden öğrencilerimizi alıyoruz. Bu yıl sadece 3 öğrencimiz Çorum’dan Tıp Fakültemize katıldı. 2017 yılında fakültemize öğrenci alımına başladık ve geçtiğimiz yıl ilk mezunlarımızı verdik. 21 öğrenci ile başladık şu anda 885 öğrencimiz var.” diye konuştu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye’de örnekleri az bulunan özel çalışmaların da yapıldığını anlatan Öztürk;

“Sağlık Bakanlığımız muazzam bir imkanla Türkiye’de sayılı iş ve işlemlerin yapıldığı bir hastaneyi üniversitemiz işbirliğiyle elverişli hale getirdi. Sadece tedavi ve ameliyatlar değil, bunun dışında çok Türkiye’de özel çalışmaların yapıldığı bir Tıp Fakültesi ve öğretim üyelerimiz hastanede faaliyetlerini sürdürmektedir. Hastanemizde 4 yıl boyunca yapılan tıbbı müdahaleler 5 milyonu geçmiş durumda. Çorum nüfusunun 500 bin olduğunu düşündüğümüzde 5 yıl boyunca sadece Çorumlulara değil, bölge illere de hizmet verildiğini görürsünüz. 2022 yılında 45 bin 780 ameliyat gerçekleştirilmiş durumda. Türkiye’de sadece üç merkezde yer alan Diyabetik Ayak Merkezimiz var. Aynı şekilde Kardiyak Rehabilitasyon Merkezimiz var ki oda sadece kapasitesi ile değil özellikleri ile bölgede çok önemli bir yere sahip. Organ nakli dışında her türlü cerrahi müdahalenin yapılabileceği alt yapımız var. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı konusunda da Türkiye’de önde gelen çalışmaları bizler yapıyoruz. Sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda da ciddi işbirlikleri içindeyiz. Hastanemiz her geçen yıl verdiği altyapı imkan ve destekleri ile hocalarımızın bu çalışma alanlarının klinik anlamda insana dokunur yönüyle çok işler başardığı gibi yerel ve lokalde de zaten bölgede farkını hissettirmiş durumda. İşte öğrencilerimiz böyle bir ortamda eğitim alacaklar.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’un öğrenci dostu bir şehir olduğunu söyledi.

Çorum Belediyesi olarak öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Aşgın, öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmalardan bahsederek, bu yıl Hitit Üniversitesi’nde eğitim-öğretime başlayan öğrencilere başarılar diledi.

Konuşmaların ardından bu yıl Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan 151 öğrenci beyaz önlüklerini giyerek hekimlik andını okudu.

HEM GURURLANDILAR HEM AĞLADILAR

Törende öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı oldukları gözlendi. Çocuklarını beyaz önlük içinde gören ve gururlanan aileler, gözyaşlarının tutamadı.

Aileler beyaz önlükler içerisinde çocuklarıyla bol bol fotoğraf çektirerek onların mutluluklarına ortak oldular.