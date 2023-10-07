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Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince su ürünleri avlanma, nakil ve satış noktalarında denetim gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığının sağlanması amacıyla teknik ekipler tarafından il genelindeki iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları ile toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, balıkların avlanabilir asgari boyları ve tazeliği kontrol edilirken, ticari ve amatör balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında da balıkçılara bilgilendirmeler yapıldı.

Tarım İl Müdürlüğü ayrıca yapılan denetimlerde 2 kişiye idari para cezası uygulandığını belirterek; "Perakende satış yerlerinde satılabilir balıkların türleri ve boyları hakkında, soğuk hava depoları, ticari ve amatör avcılar, baraj, göl ve göletlerde iç sularda avlanabilir balıkların türleri ve boyları hakkında denetimlerimiz devam etmektedir." denildi