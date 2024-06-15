Çorum'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri fahiş fiyat denetimi yaptı.
Çorum il ve ilçelerinde 10-14 Haziran tarihleri arasında temel gıda, temizlik ürünleri, giyim, kafe, restoran vb. ürün satan işyerlerinde denetimler gerçekleştirilerek, iş yeri sahipleri ve çalışanlara kanun kapsamında gerekli bilgilendirilmeler yapıldı.
Toplam 76 firma ve 752 ürün denetlendiği açıklanırken, denetlenenen 2 firmanın fahiş fiyat uyguladığı tespit edildi.
Ekipler fahiş fiyat uygulayan firmalar hakkında tutanak tutarken, Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.
Editör: Çorum Hakimiyet