AK Parti Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatçı, Av. Oğuzhan Kaya ve AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum’a yapılacak olan spor tesislerinin sözleşmelerinin ihale süreçlerinin başladığı duyuruldu. 200 milyon TL’lik dev yatırımın Çorumlu gençlerin geleceğine ışık tutan yatırımlar olduğunun belirtildiği açıklamada, 20 adet sentetik yüzeyli halı saha ve 2 adet 250 seyircili spor salonu ihalelerinin 28 Kasım’da gerçekleşeceği müjdelendi.

200 MİLYONLUK GENÇLİK YATIRIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Çorum için verilen sözlerin hayata taşındığını belirtilen ortak açıklamada, “Hiçbir zaman populist siyasetin ardından koşanlardan olmadık. AK Parti’nin sonuç odaklı ve hesap verebilir anlayışı, hizmet siyasetinin merkezindedir. Bizler de bu dava yolunun erleri olarak, verilen sözlerin hayata geçtiğini duyurmanın ve ilimiz gençlerine yatırım kazandırmanın onurunu yaşıyoruz.” denildi.

2 SPOR SALONU 20 SENTETİK SAHA İHALESİ 28 KASIM’DA

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Çorum’da yapacağı spor yatırımları içerisinde 35 sentetik saha ve 4 adet spor salonunun iki ayrı ihale ile yapılacağı söylenen açıklamada, Özel İdare aracılığı ile yapılacak olan 20 saha ve 2 adet spor salonu ihalesinin 28 Kasım’da gerçekleşeceği, Belediye tarafından yapılacak 15 saha ve 2 spor salonu ihalesinin de hazırlık aşamasında olduğu aktarıldı.

BAKAN’A ÖZEL TEŞEKKÜR

Yapılan açıklamada, Çorum heyeti olarak yapılan ziyaretin ardından Çorum merkez ve ilçelere yönelik taleplerin olumlu karşılık bulduğu, bunlardan önemli bir kısmının ihale esüreci ile hayata geçtiği ve geri kalanların da kısa sürede gençlerle buluşacağı günü beklediği ifade edildi. Açıklamada, “Çorum heyeti olarak yaptığımız ziyaretlerde taleplerimize olumlu karşılık verip, şehrimizin gençlerine birbirinden değerli yatırımlara imza atan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak başta olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz.” denildi.