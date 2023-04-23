FATİH BATTAR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da coşkuyla ve gururla kutlandı.

Kutlama programı sabah saatlerinde Atatürk Anıtı’nda başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Kutlama programı daha sonra Kapalı Spor Salonu’nda devam etti. Öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük alkış toplarken, veliler de çocukların bayram sevincine ortak oldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla salonu dolduran vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kutlama programında bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hâkimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir.” dedi

‘Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin özgürlüğüne ve geleceğine kastedildiği hayati bir dönemde açılan Büyük Millet Meclisimiz, istikbal mücadelemizin ve bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur.’ diyen Kodek; “Tarihimizde bir dönüm noktası olan 23 Nisan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, milletimizin çocuklarımıza olan inancının bir sembolü olmuştur. Ülkemiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla hedeflerine emin adımlarla ulaşacaktır. En değerli varlığımız çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri olarak aydınlık yarınlarımızın güvencesidir. Geleceğimiz olan çocuklarımızı değişimin gücü, başarının anahtarı olarak görüyor, bütün imkânlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Bizler biliyoruz ki sorumluluklarının bilincinde, vatanını ve milletini seven, ufku geniş, büyük düşünen bir nesil yetişmektedir. Bu bizim en büyük övünç kaynağımızdır. Çünkü yeni fikirlere açık, üretken, çalışkan, demokrasiye, bilime ve milli değerlerine bağlı olarak yetişen her nesil ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileriye götürecektir. 23 Nisan 1920, hepimiz için büyük bir gurur günüdür. 23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz ve kararlılığımız, birlik ve beraberliğimize olan inancımız, gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir. Bu anlamlı, onurlu, gururlu günümüz vesilesiyle, İstiklal Harbimizin Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor, tüm çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını canıgönülden kutluyorum.” ifadelerini kullandı

Programda Vali Vekili Tamer Orhan ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat törene katılan herkesin bayramını kutladı.

Program öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, koro şarkıları, halk oyunları gösterisi ve yarışmalar ile devam ederken, programın sonunda ilkokullar ve ortaokullar arası düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kutlama programına Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.