İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Çorum'un da bulunduğu 17 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-7' operasyonları çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi. 

 Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: 

“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu; Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Amasya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.

Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şüpheli yakalandı.

Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.

Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.

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Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.

Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.

Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.” 

Editör: İhlas Haber Ajansı