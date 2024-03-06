İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aralarında Çorum'un da bulunduğu 17 ilde eş zamanlı icra edilen 'Bozdoğan-7' operasyonları çerçevesinde, silahlı terör örgütü DEAŞ mensubu 51 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Operasyona ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
“Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Çorum, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Yozgat ve Yalova’da düzenlenen operasyonlar sonucu; Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Adıyaman’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Amasya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Antalya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Balıkesir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Düzce’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
Eskişehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 12 şüpheli yakalandı.
Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Kocaeli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı.
Konya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
Manisa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli yakalandı.
Yozgat’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.”