Çorum Belediye Meclisi, yeni imar uygulaması alanlarından Karaman Çavuş ve Farabi Caddesinde asma kat zorunluluğu kaldırılırken, Çepni, Çöplü ve Kunduzhan Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 180 hektarlık alanda hem kat yüksekliklerini düşürdü hem de asma katları iptal etti.

Cuma günü gerçekleştirilen Belediye Meclisi'nde Yeni yapılaşmanın olduğu iki cadde ile üç mahalle sınırı içerisinde yer alan 180 hektarlık alanda oy birliği ile 8-9- ve 10 katlı yapılar 6 kata düşürüldü

Alınan karar ilerleyen günlerde, Belediye Meclisinin onaylaması durumunda şehrin tamamı için de uygulanabilecek.

Mecliste bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın “Zayıf kat olması hasebiyle altı ticarethane, üstü konut olan alanlarda eğer bitişik nizamında daha önce bir asma kat yapılmamışsa bundan sonraki süreçte asma katlarla ilgili bir sınırlama getiriyoruz. Ticaret ise bir problem yok ama ticaret + konut alanı ise böyle bir sınırlama getiriyoruz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bunu önümüzdeki meclislerde de bu tür konularda ilke kararları alacağız. Hayırlı olsun” dedi