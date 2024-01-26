İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023 yılında yapılan yeni okullar ile okulların tadilatları konusuna değinildi.

İl merkezi ve ilçeler de 2023 yılında 3 okulun yapımının tamamlandığı ve 11 okulun ise yapımının devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “4 okulun deprem güçlendirme çalışmaları tamamlandı, 1 okulun deprem güçlendirme çalışması devam etmektedir. 11 okulun doğalgaz dönüşüm işleri tamamlandı ve 145 okulda bakım onarım yapıldı” denildi.

İl merkez ve ilçelerinde 2023 yılında yapımı tamamlanan 3 okul ile inşası devam eden 11 okul ise şunlar:

Tamamlananlar: 24 derslikli Eti Anadolu Lisesi, 8 derslikli Özel Eğitim Anaokulu, 12 derslikli Özel Eğitim Okulu. İnşası devam edenler: 12 derslikli Merkez Zafer İlkokulu, 24 derslikli Merkez Atatürk Ortaokulu, 24 derslikli Merkez İbrahim Çayırı Ortaokulu, 24 derslikli Üçtutlar Mahallesi İlkokulu, 12 derslikli Osmancık Atatürk Ortaokulu,

16 derslikli Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, 12 derslikli Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, 12 derslikli İskilip Ebusuud Efendi İlkokulu, 16 derslikli Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu, 12 derslikli Dodurga İmam Hatip Lisesi, 8 derslikli Salih Zeki ve Levent Öztekin Anaokulu.”

İskilip Misakımilli İlköğretim Okulu, İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ve Kargı Yunus Emre İlkokulunda deprem güçlendirme çalışmaları tamamlanırken Oğuzlar Kayı İlkokulunda ise çalışmalar devam ediyor.

2023 yılında doğalgaz dönüşüm ve bakım onarım çalışması yapılan okullar ise şunlar:

“Doğalgaz dönüşümü: Uğurludağ Ortaokulu, Uğurludağ Atatürk İlkokulu, Uğurludağ Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Atölyeleri, Uğurludağ İmam Hatip Ortaokulu, Uğurludağ Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bayat Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bayat Cumhuriyet İlkokulu,

Bayat Atatürk İlkokulu, Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu, Laçin İmam Hatip Ortaokulu, Kargı Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu.

Bakım onarım: 2023 yılında ilimiz merkez ve ilçelerinde bakım onarım kapsamında inşaat alanında; çatı onarımı, dış cephe tadilatı ve boyası, ıslak zemin fayans tamiratı işi, merdiven onarımı, yangın merdiveni yapımı, çevre düzenlemesi, istinat duvarı yapımı, PVC kapı ve pencere değişimi, drenaj yapımı, engelli rampa yapımı

. Elektrik alanında; asansör tesisatı onarımı, çevre aydınlatma, elektrik tesisatı onarımı. Makine alanında; kombi bakımı, kalorifer sistemi yapım işi, boyler işi vb. toplamda 145 okulda bakım onarım çalışmaları yapıldı.”