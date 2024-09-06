Çorum’da sahipsiz sokak hayvanlarının refahını artırmak amacıyla önemli bir adım atıldı.

Çorum Belediye Başkanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan Eylül ayı Encümen Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda, Çorum’da kurulması planlanan dört yeni doğal yaşam alanı (hayvan barınağı) için hazırlanan tip proje ve maliyet raporları değerlendirildi.

Encümen toplantısında Çorum’da kurulması planlanan 4 adet doğal yaşam alanı (hayvan barınağı) ile ilgili olarak teknik ekip tarafından hazırlanan tip proje ve maliyet raporu değerlendirildi ve barınak inşası ihale çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi ile birlik üyeleri katıldı.