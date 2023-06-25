MURAT ÇETİN

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Haziran ayı encümen toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında Osmancık Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda birliğin yıllık faaliyet programı kapsamında Osmancık, Kargı, Oğuzlar ve Dodurga ilçelerini kapsayacak şekilde "kısırlaştırma, küpe ve çip takılması" ile ilgili olarak hizmet alımı ihalesine çıkılması kararlaştırıldı.

Ayrıca toplantıda vatandaşlarımız tarafından verilen dilekçelerle dile getirilen talepler görüşüldü.