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HURŞİT BOZKURT

Çorum İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde "40 Hadis Ezberleme Yarışması" düzenlendi.

Çorum Müftülüğünce "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "40 Hadis Ezberleme Yarışması" düzenlendi.

İslam'ın temel kaynaklarından olan hadis ve sünnetin önemini kavratmak, hadis metinlerini okuyup anlayarak ahlaki değerler kazandırmak, sosyal bilgi beceri ve yeteneklerini geliştirerek özgüvenlerini arttırmak amacıyla gerçekleştirilen yarışma öncesinde konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, yarışmaya katılan velilere teşekkür ederek 40 hadisi ezberleyen öğrencileri tebrik edip memnuniyetini dile getirdi.

Yarışmaya, Çorum genelinde 16 ortaokul ve 9 liseyi temsilen toplam 25 öğrenci öğretmenleriyle birlikte katıldı.

Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda ortaokullar arasından birinci Çorum Cumhuriyet Ortaokulundan Faruk Hilmi Avcı olurken, liseler arasından birinciliği ise Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Hatice Kübra Sümüş elde etti.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilere kitap hediye edilirken dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise 4 Ekim 2023 tarihinde Çorum Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenecek konferans sonrasında verileceği bildirildi.