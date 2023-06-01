YÜKSEL BASAR

1 Haziran Dünya Süt Günü kapsamında Kadeş Meydanı’nda öğrencilere 500 litre süt ikram edildi.

Öğrencilere sütün faydalarını anlatmak amacıyla 1 Haziran Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde Çorum Belediyesi, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Hitit Üniversitesi, Tarım İl ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Kadeş Meydanı’nda süt dağıtımı yapıldı.

Süt dağıtımına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, öğrenciler ve birlik üyeleri katıldı.

Süt üretimi bakımından dünyada 8. sırada bulunduğunu söyleyen Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, “Çocukların ve gençlerin gelişip büyümeleri, hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için süt ve süt ürünlerinin önemi çok büyük, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı ise maalesef Avrupa ülkelerinin çok gerisinde istediğimiz noktada değil. Bu nedenle süt tüketimimizin arttırılması ve tüketimi teşvik etme noktasında çok çalışmalıyız. Süt tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi açısından bu tür etkinlikler önemli birer örnek teşkil etmektedir. Biz de Kadeş Meydanında 500 litre süt dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklara sütün faydalarını anlattık ve sağlıklı nesiller için günde en az 2 bardak süt içmelerini önerdik. Süt ve süt ürünlerinin, çocukluktan başlamak üzere her yaşta tüketilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.

Programda öğrencilerin yanı sıra vatandaşlara da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından üretilen peynir çeşitlerinden ikram edildi.