YÜKSEL BASAR

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 yılında 987 şok uygulama yaptıklarını ve bu uygulamalarda 55 bin 981 kişinin GBT kontrolünün yapıldığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çorum genelinde 01 Ocak-15 Temmuz 2023 tarihleri arasında şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar ile ilgili verileri paylaştı.

Emniyet Müdürlüğü 7 ayda 987 şok uygulama gerçekleştirdiklerini ve bu uygulamalarda; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 144 şahıs yakalandığını,105 adedi şok uygulamalarda olmak üzere toplamda 224 adet ateşli silah, 49 adedi şok uygulamalarda olmak üzere toplamda 106 adet kesici-delici alet, 298 adet fişek, 246 adet sentetik ecza maddesi, 269,56 gr metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

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Emniyetten yapılan açıklamada; “İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı asayiş birimlerimiz, ilimizde asayiş ve huzurun devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına kesintisiz devam etmektedir.” denildi