Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği'nde ilk defa 3 boyutlu yazıcı ile kişiye özel üretilmiş kalça protezi implantasyon ameliyatı gerçekleştirildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Klinik Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Çalbıyık tarafından ve Sağlık Bakanlığı’ndan alınan özel izinle gerçekleştirilen operasyon hastanede bir ilk olma özelliği taşırken, Türkiye'de de son derece sınırlı merkezde ve sınırlı sayıda uygulanıyor.

Konu ile ilgili Hastane'den yapılan açıklamada; "68 yaşındaki F.A. isimli hasta, sağ kalçasında ağrı ve yürürken zorlanma şikâyetleriyle hastaneye başvurdu. Hasta uzun yıllardır kalp rahatsızlıkları ve tiroid hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. 2011 yılında kalça eklemindeki sorundan dolayı ilk kalça protezi ameliyatı olmuştu. Ancak 2023 yılında tekrar kalçasında ağrılar başladı ve yürümekte ciddi zorluklar yaşadı. Protezinin gevşekliği nedeniyle başka bir hastanede ikinci bir operasyon geçiren hastamız tekrar hastanemize başvurdu. Yapılan radyolojik ve klinik incelemelerde, ikinci protezinin de stabil olmadığı ve kalça kemiğinde yeterli destek bulunmadığı belirlendi. Bunun üzerine, hastaya özel bir protez üretilip implantasyonu planlandı." denildi

Bu önemli ve başarılı ameliyatın ardından, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut ve hastane yönetimi, hastayı ziyaret ederek tedavi süreci hakkında Prof. Dr. Murat Çalbıyık’tan bilgi aldı.

Prof. Dr. Çalbıyık, hastanın kalça protezinin, 3D yazıcı teknolojisiyle kişiye özel olarak tasarlanıp üretildiğini ve bu gelişmiş teknolojinin protez yerleştirme sürecinde çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Çalbıyık, ayrıca protez uygulamasının klinik olarak yüksek başarıyla sonuçlandığını ve hastanın postoperatif iyileşme sürecinin oldukça olumlu ilerlediğini belirtti.

Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Prof. Dr. Murat Çalbıyık ve ekibini tebrik ederken Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sahip olduğu çok nitelikli hekim kadrosu sayesinde her geçen gün ulusal görünürlük ve saygınlığının arttığını ifade etti.

3D yazıcı marifetiyle gerçekleştirilen ameliyatın teknolojik gelişmelerin sağlık alanındaki ivmelendirici ve çığır açıcı etkisinin somut bir göstergesi olduğuna değinen Komut, hastanenin günceli takip eden ve en son yenilikleri sağlık hizmeti sunumuna yansıtan donanım ve vizyonda olduğunu kaydetti. Tüm kliniklerde hekimlerin tıbbi cihaz veya malzeme taleplerini sahiplendiklerini ve ivedilikle temin çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Komut, önemli ameliyatı gerçekleştiren ekibe teşekkür etti.