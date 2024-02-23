Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde hayırsever işadamı İsmail Kayılı tarafından okula kazandırılan Etüt Salonu'nun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek Çorum merkezde orta vadede bina sorununu çözdüklerini söyledi.

7-8 yıl bina sorunu yaşayamayacaklarını aktaran Kodek; "Okul inşaatlarımız devam ediyor. İbrahim Çayırı, Üçtutlar, Çepni Mahallesi’ndeki okul inşaatlarımız 1 sene içinde bitecek. Orta vadede 7-8 yıl bizim bina sorunumuz kalmayacak. Binalarımızı nitelik ve niceliğini geliştirme adına da bakanlığımız bir çalışma yapıyor.” şeklinde konuştu