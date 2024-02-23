Gazi Yıldırım vefat etti Gazi Yıldırım vefat etti

Başöğretmen Anadolu Lisesi'nde hayırsever işadamı İsmail Kayılı tarafından okula kazandırılan Etüt Salonu'nun açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek Çorum merkezde orta vadede bina sorununu çözdüklerini söyledi.

7-8 yıl bina sorunu yaşayamayacaklarını aktaran Kodek; "Okul inşaatlarımız devam ediyor. İbrahim Çayırı, Üçtutlar, Çepni Mahallesi’ndeki okul inşaatlarımız 1 sene içinde bitecek. Orta vadede 7-8 yıl bizim bina sorunumuz kalmayacak. Binalarımızı nitelik ve niceliğini geliştirme adına da bakanlığımız bir çalışma yapıyor.” şeklinde konuştu

Editör: Fatih Battar