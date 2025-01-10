Çorum'da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Epidural Anestezi ile ağrısız doğum hizmeti başladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Epidural Anestezi ile ağrısız doğum yapan hastayı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; 29 yaşındaki Hatice K. isimli anne adayı ikinci gebeliği için hastaneye başvurarak doğum sürecini başarıyla tamamladı.

Gebeliği boyunca tüm takipleri hastanede yapılan ve sağlıklı bir gebelik süreci geçiren anne, 07 Ocak 2025 tarihinde epidural anestezi eşliğinde normal doğum gerçekleştirdi.

Anne, yaklaşık 6 saat süren doğumun ardından 4600 gram ağırlığında ve 56 cm boyunda, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Doğum sonrası anne ve bebeği ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, yaptığı açıklamada, “Hastanemiz, anne ve bebek sağlığı konusundaki titiz yaklaşımı ve deneyimli sağlık personeli ile Çorum’da örnek teşkil ediyor. Epidural anestezi gibi modern uygulamaların başarıyla uygulanması, kadınlarımızın doğum konforunu artırıyor ve sağlık sistemimize duyulan güveni güçlendiriyor. Bu süreçte emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut ise doğum sürecinde emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Epidural anestezi yöntemi, kadın doğum kliniğimizin hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıdı. Annenin memnuniyeti ve sağlıklı bir doğum gerçekleştirilmesi bizi gururlandırıyor” dedi.

Anne Hatice K, ikinci doğumunda ağrısız doğum yöntemini deneyimlemenin kendisi için büyük bir konfor sağladığını belirterek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Doğum süreci boyunca anne ve bebeğin yanında olan sağlık ekibi, her iki doğumun da sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının mutluluğunu yaşadı.