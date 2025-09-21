Çorum'un Sungurlu ilçesinde bahçesindeki otları yakmak isterken alevlerin içinde kalan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyyurdu köyünde bahçesindeki otları yakan Süleyman Değirmenci, alevlerin arasında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından ulaşılan Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Değirmenci'nin cesedi, Sungurlu Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Muhabir: Anadolu Ajansı