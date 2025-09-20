Arca Çorum FK'da Teknik Direktör Tahsin Tam ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni Teknik Direktörün kin olacağına çevrildi.

Edinilen bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulübün tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile görüşme yaptığı öğrenildi.

YARIN ANKARA'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Yurt dışında olan Sağlam, 21 Eylül Pazar günü Ankara’da Arca Çorum FK Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Balçık ve Kulüp Başkanı Baran Korkmazoğlu ile bir araya gelecek.

AKŞAM ÇORUM'A GELECEK

Yapılan görüşmenin ardından Sağlam, Çorum'a gelecek ve Pazartesi günü ilk antrenmanına çıkacak.