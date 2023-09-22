HARUN AKKAYA
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,5'ini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %10,2'sini kamyonet, %2,9'unu traktör, %1,5'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu belirtildi.

Çorum Belediyesi villa arsalarını satışa çıkardı Çorum Belediyesi villa arsalarını satışa çıkardı

Çorum’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 193 bin 430 oldu.

Bunların araçların türüne göre dağılımı ise şöyle oldu: “Otomobil 89 bin 685, minibüs 2 bin 472, otobüs 994, kamyonet 24 bin 054, kamyon 5 bin 967, motosiklet 24 bin 032, özel amaçlı 456,  traktör 45 bin 770” 