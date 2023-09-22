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HARUN AKKAYA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %46,5'ini motosiklet, %38,1'ini otomobil, %10,2'sini kamyonet, %2,9'unu traktör, %1,5'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,2'sini otobüs ve %0,1'ini ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu belirtildi.

Çorum’da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 193 bin 430 oldu.

Bunların araçların türüne göre dağılımı ise şöyle oldu: “Otomobil 89 bin 685, minibüs 2 bin 472, otobüs 994, kamyonet 24 bin 054, kamyon 5 bin 967, motosiklet 24 bin 032, özel amaçlı 456, traktör 45 bin 770”