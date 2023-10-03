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Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 25 Eylül – 02 Ekim 2023 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 29 kişi yakalandı.

Ayrıca kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1’i kadın, 4’ü erkek olmak üzere toplam 5 kişiden 4 erkek ekipler tarafından bulunurken 1 kişiyi aranma çalışmaları ise devam ediyor.