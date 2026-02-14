Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 06-13 Şubat tarihleri arasında yapılan 115 denetim çerçevesinde, 20 kahvehane, 21 kafe, 26 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 14 otopark kontrol edildi.

Toplam 3 bin 185 kişinin ise kimlik sorgusu yapıldı. Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 8 adet ateşli silah, 55 adet tabanca fişeği, 4 adet kesici alet, 116 adet sentetik ecza hapı, 57,20 gram sentetik kannabinoid, 3,46 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 117 araç kontrol edilirken gerekli maddelerden 7 araca idari para cezası uygulandı.