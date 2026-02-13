Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu ile Betül Beyza Çolak’ın nikah törenine katılarak genç çiftin mutluluğunu paylaştılar.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından kıyılan nikahta, çiftin nikah şahitliğini Vali Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan yaptı.

Nikah törenine İl Jandarma Komutanı Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, çiftin aileleri ve yakınları katıldı.