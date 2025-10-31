Çorum’un Ortaköy ilçesine bağlı Esentepe Köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cemal Yılmaz (35), kendi arazisinde çalışan Coşkun Gündüz (30) ile arazi meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz, yanında bulundurduğu tabanca ile Gündüz’e ateş etti. Coşkun Gündüz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz, daha sonra aynı silahla hayatına son verdi. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, her iki kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.