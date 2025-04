Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde keratokonus tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntem olan Cross Linking ameliyatları başladı.

Bu yenilikçi tedavi, korneanın yapısal direncini artırarak hastalığın ilerlemesini durdurmayı ve hastaların görme kalitesini korumayı hedefliyor.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut, Göz Hastalıkları Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Tayfun Şahin’den Cross Linking ameliyatı ve tedavi süreci ile ilgili bilgi aldı.

Keratokonus tedavilerine başlanması nedeniyle tüm göz hastalıkları kliniğine tebrik etti.

Komut, Cross Linking tedavisinin hastalar için yeni bir umut olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Hastanemiz her zaman en güncel ve etkili tedavi yöntemlerini hastalarımıza sunmayı hedeflemiştir. Keratokonus gibi ilerleyici bir göz hastalığında erken müdahale hayati öneme sahiptir. Cross Linking yöntemi sayesinde, hastalığın ilerlemesini durdurarak hem görme kaybını önlüyoruz hem de hastalarımızın yaşam kalitesini artırıyoruz. Geçtiğimiz süreçte kornea naklindeki başarısı ile gündeme gelen göz hastalıkları kliniğimizin her geçen gün daha ileriye gitmesi bizi gururlandırıyor. Bu süreçte kısa süre içerisinde 3. Kornea naklinin de hastanemizde yapılması gurur vericidir. Bu önemli ve büyük başarıları nedeniyle Doç. Dr. Tayfun Şahin ve tüm göz kliniği ekibine teşekkür ediyorum. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi her geçen gün işlemsel hacmi ve nitelikli işlem ve merkez sayısı açısından istikrarlı ve hızla artan bir büyüme grafiği çiziyor. Hastane artık genel ve nadir pek çok hastalığı klinik bazlı ve multidisipliner olarak yönetebilecek yetkinliktedir. Ayrıca tıbbi cihaz alt yapısı, fiziki ve teknik alt yapı yanında nitelikli insan kaynağı açısından da hastanemizin gelişimi için il sağlık müdürlüğümüz, Tıp Fakültemiz ve Bakanlığımız ile kesintisiz ve yüksek işbirliği içerisinde çalışmalarımız artarak devam ediyor.”

KERETOKONUS HAKKINDA

Keratokonus, genellikle genç yaşlarda ortaya çıkan ve korneanın incelmesiyle birlikte bombeleşmesine neden olan ilerleyici bir göz hastalığıdır. Kornea şeklinin bozulması, bulanık görme, çift görme, ışığa hassasiyet gibi belirtilere neden olur. Tedavi edilmediği durumlarda ciddi görme kayıplarına ve hatta kornea nakline kadar ilerleyebilecek invaziv tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmasına sebep olmaktadır.

CROS LİNKİNG NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Cross Linking yöntemi, korneaya uygulanan riboflavin (B2 vitamini) solüsyonu ve kontrollü ultraviyole (UV-A) ışık kullanımıyla gerçekleştirilir. Riboflavin ve UV ışığı arasındaki kimyasal etkileşim, korneadaki kolajen liflerinin çapraz bağlar oluşturmasını sağlar. Bu sayede kornea daha dayanıklı hale gelir ve hastalığın ilerlemesi büyük oranda önlenir.

Tedavi özellikle erken teşhis edilen vakalarda yüksek başarı oranlarıyla dikkat çekerken, ileri evrede de kornea nakli gereksinimini azaltarak hastalara umut olmaktadır.

HASTANEDE CROS LİNKİNG TEDAVİSİ

Hastanemiz Göz Kliniği uzman ekibi, en güncel teknolojik cihazlar kullanarak Cross Linking tedavisini gerçekleştirmektedir. Her hasta için özel değerlendirmeler yapılmakta ve bireysel ihtiyaçlara uygun tedavi planları oluşturulmaktadır. Keratokonus hastaları için büyük bir umut olan bu tedaviye erişim hakkında daha fazla bilgi almak ve detaylı muayene için Göz Hastalıkları Kliniğimizle iletişime geçebilirsiniz.

CROS LİNKİNG TEDAVİSİNİN AVANTAJLARI

Minimal İnvaziv Yöntem: Ameliyatsız bir tedavi olması, hastalar için önemli bir avantaj sağlar.

Kısa Süreli İşlem: Yaklaşık 1 saat süren tedavi sonrası, hastalar kısa sürede günlük yaşamlarına dönebilir.

Hastalığın İlerlemesini Durdurur: Özellikle erken evrede uygulandığında, korneanın yapısal bütünlüğünü koruyarak görme kaybını önler.