Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücreti protesto etti.

Kadeş Meydanı'nda toplanan platform üyeleri ile işçiler 'Milyonlarca işçiyi açlık sınırının altına hapseden sefalet ücretini tanımıyoruz' diyerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Eyleme CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan, Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, DİSK Sosyal İş Temsilcisi Ergül Öztürk, işçiler ve vatandaşlar katıldı.

Eylemde bir konuşma yapan DİSK Sosyal İş Temsilcisi Ergül Öztürk; "Açlık sınırının 30 bin liraya, yoksulluk sınırının 100 bin liraya dayandığı koşullarda, açıklanan asgari ücret milyonlarca işçi ve ailesini açlık sınırının altında sefalete mahkum etmek demektir." dedi

'Çorum'dan işçi emekçiler olarak sesleniyoruz, dayatılan bu açlık ve sefaleti kabul etmiyoruz' diyen Öztürk; "TÜİK bile Kasım ayı yıllık enflasyonunu % 31,07 olarak açıkladı. Bağımsız araştırma grubu ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 56,82 olarak açıkladı. Asgari ücret açlık sınırının altında, zam ise enflasyonun altında ama Çalışma Bakanı televizyonlardan gözümüzün içine baka baka "çalışanları enflasyona ezdirmedik" diyor. Dakikada 40 bin 227 lira harcayan saray, işçi ve ailesine 1 ay boyunca 28 bin lira ile yaşamayı dayatıyor." şeklinde konuştu

Asgari ücret belirlenirken işçilerin sesinin duyulmadığını belirten Öztürk; "Bu ülkeyi yönetenler, asgari ücreti belirlerken seçimini bir kez daha bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten işçilerden değil, sermayeden yana yapmıştır. Biz çalışıyoruz onlar yiyorlar. Biz açlık ücretinin bile altında çalışırken, sermaye sınıfı ve temsilcileri, servetlerine servet katıyorlar.

Sendikalar, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısını yeni keşfetmiş gibi katılmıyoruz diyerek, kenara çekiliyorlar. İnsanca yaşayacak bir ücret için işçileri birleştirmek ve mücadele etmek yerine, milyonlarca işçi ve ailesini sermaye sınıfı karşısında yalnız ve güçsüz bırakıyorlar. " ifadelerini kullandı.

İşçilerin açlığa mahkûm edilmesini, emeğin ucuzlatılmasını, sermayenin kârı için halkın yoksullaştırılmasını kabul etmediklerini dile getiren Öztürk; "Asgari ücret, insanca yaşama koşullarında bir geçimi esas almalı, yılda en az dört kez güncellenmeli ve toplu pazarlık mekanizmaları güçlendirilmelidir. İşçilerin çoğunluğunun örgütsüzlüğü, patronlara cesaret vermektedir. Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Barajsız sendika, yasaksız grev, güvenceli iş yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu’na getirilerek yasalaştırılmalıdır." diye konuştu