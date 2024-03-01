Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çorum il sınırları içerisinde bulunan iç sularda 15 Mart-15 Haziran 2024 tarihleri arasında ticari ve amatör av yasağı döneminin başlayacağını duyurdu.

Müdürlük'ten yapılan açıklamada; “Av yasağı süresince yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun avlanması, satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Amatör Balıkçılık kurallarını düzenleyen 5/2 Numaralı Tebliğ kurallarına aykırı olarak avcılık yapan kişilere 1380 sayılı Su Ürünleri kanununun 36. Maddesi gereğince İdari Para Cezası düzenlenerek su ürünlerine el konulacaktır. Yapılan denetimler esnasında balık avcılığı yapan kişinin bu faaliyetini ticari olarak yaptığı tespit edilirse; 1380 Sayılı Su ürünleri Kanununun 36. Maddesi gereğince İdari Para Cezası düzenlenerek, avlanma vasıtaları ile su ürünlerine el konulacaktır.”denildi.