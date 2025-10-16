Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Akdere köyünde köy muhtarı Osman Kayaalp tarafından bal hasadı yapıldı.

Hasada Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal da katıldı.

Kaymakam Köksal, arı kovanlarından alınan peteklerin süzme işlemi öncesinde yapılan kontrolleri ve doğal yöntemlerle gerçekleştirilen bal sağım sürecini yerinde inceledi.

Üretim ve sağım süreci hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Köksal, doğal arıcılığın köy ve ilçe ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, üretici Osman Kayaalp’e ve tüm arıcılara bereketli, bol kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Bal hasadı yapan muhtar Osman Kayaalp ise, peteklerin bal olgunluğuna ulaştıktan sonra özel süzme makinelerinde işlemden geçirildiğini ve elde edilen balın hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğrudan tüketime sunulduğunu söyledi.