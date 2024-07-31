Mova City Gayrimenkul tarafından Karabeyoğlu İnşaat Güvencesi ile başlatılan dev kampanya ile herkes ev sahibi olacak.

Mova City tarafından başlatılan kampanya ile ev sahibi olmayan kalmayacak.

Kurulduğu günden beri Çorum’da gayrimenkul alım satımı ve danışmanlığı konusunda en bilinen ve güvenilen markalarından biri haline gelen Mova City, ev sahibi olmak isteyenlerin hayalini gerçekleştirecek dev bir hizmete daha imza atıyor.

Karabeyoğlu İnşaat güvencesi ile şehrin en merkezi lokasyonundaki (Adliye Sarayı civarında Baro Binası yanında ) dairelere özel hazırlanmış proje için acele edin.

Projenin detayları hakkında konuşan Mova City Gayrimenkul Yetkilisi Hasan Kiraz , Karabeyoğlu İnşaat kalitesi ile inşa edilen dairelerin satışının yarışını peşin kalan yarısının ise banka kredisine başvurulmadan 18 ay elden taksitle ödeme imkanı sunduklarını vurguladı.

Vadelendirmenin hem TL olacağını hem de kesinlikle faiz uygulanmadan yapılacağının altını çizen Hasan Kiraz, “Hazırladığımız bu çok cazip kampanyamıza hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstereceğine inanıyoruz. Banka kredisi ile uğraşmadan faizsiz ev sahibi olmanızın yolunu açıyoruz. Günümüzde banka kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle çok sayıda hemşehrimiz ev almakta oldukça zorlanıyor. Bu nedenle, kısıtlı sayıdaki dairelerimiz için kampanyamızda siz de yerinizi almak için acele edin” dedi.

Kampanya ve proje hakkında detaylı bilgi almak için 0532 715 17 87 numaralı telefon ile iletişim kurabilirsiniz.