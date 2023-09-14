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Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacağı açıklandı.

İŞKUR'dan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde toplam 71 kişi 9 ay süreyle istihdam edileceği belirtildi.

Program 2 Ekim 2023'de başlayacak, 28 Haziran 2024'te sona erecek.

Başvurular; 15.09.2023 – 19.09.2023 tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre Noter Kurası yöntemiyle belirlenecek.

Kura çekilişi 22 Eylül Cuma günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Programlara başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

(Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

İş göremezlik ödeneği alanlar TYP ye katılabilir

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek5. Kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP den yararlanabilir.