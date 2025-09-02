Çorum'da yeni yapılan bir ortaokula Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr Devlet Bahçeli'nin ismi verildi.

Konu ile ilgili MHP'den yapılan açıklamada; "2025–2026 eğitim-öğretim döneminde ilimiz merkezinde faaliyete geçen ortaokulumuza, Türk siyasetinin kıymetli ismi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin adı verilmiştir. Bu anlamlı kararla birlikte, okulumuza ismini veren değerli büyüğümüzün millet ve memleket sevdası; ilim ve irfanla yoğrulacak yeni nesillerimize ilham kaynağı olacaktır. Bu güzide eğitim yuvasında öğrenim görecek evlatlarımızın; vatanına, milletine, bayrağına ve millî değerlerine bağlı bireyler olarak yetişeceğine olan inancımız tamdır. Öğrencilerimize, onları geleceğe hazırlayacak olan fedakâr öğretmenlerimize ve tüm eğitim kadromuza şimdiden üstün başarılar diliyoruz. Sayın Genel Başkanımızın isminin bu okula verilmesi sürecine öncülük eden başta MHP Genel Sekreter Yardımcımız ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı olmak üzere; desteklerini esirgemeyen Çorum AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Yusuf Ahlatcı ve Sayın Oğuzhan Kaya’ya, AK Parti İl Başkanı Sayın Yakup Alar ve teşkilatlarına, Çorum İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Cemil Çağlar’a, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine ve kıymetli yerel yöneticilerimize en kalbî şükranlarımızı sunarız. Yeni eğitim yuvamızın, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni eder; bu çatı altında yetişecek her bir evladımızın devletimize ve milletimize faydalı birer fert olması duasıyla, hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. Ayrıca, bu anlamlı karar kapsamında Sayın Genel Başkanımıza okul projesi, mevcut durumu ve kapasitesiyle ilgili ayrıntılı bilgi sunulmuş; hazırlanan proje kataloğu da kendilerine takdim edilmiştir." denildi