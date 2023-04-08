Belediye Meclisi’nin Nisan ayı toplantısında bazı imar planı değişiklikleri gündeme geldi.

Meclis toplantısında Gülabibey Mahallesi Kapaklı 4. Cadde çevresinde bulunan yaklaşık 52 hektarlık mezarlık işaretli alanda, imar planı değişikliği yapılarak bölgenin konuta açılması karara bağlandı.

Çorum eski Belediye Başkanı merhum Arif Ersoy döneminde Eskiekin Mezarlığı olarak işaretlenen alana bu zamana kadar gömü yapılmadığı, ayrıca bölgede belediye mülklerinin bulunduğu belirtildi.

52 hektar alanda yapılacak imar değişikliği teklifi ile mezarlık alanı 2 kat konuta açıldı.