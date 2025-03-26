Çorum'un Kargı ilçesinde Kargı Belediyesi'nin satışa sunduğu arsalar arasında en gözde parsel olan Mihrihatun Mahallesi'ndeki ticari alan, yoğun talep sonrası 12 milyon 700 bin TL'ye satıldı.

Kargı Belediyesi, mülkiyetinde bulunan çeşitli taşınmazları açık teklif usulüyle satışa sundu. Satışı gerçekleşen arsalar arasında en çok ilgi gören, Mihrihatun Camii ve Hükümet Konağı arasındaki parkın arsasının yarısını kapsayan ticari alan oldu.

İhale, Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda, Belediye Encümeni eşliğinde gerçekleştirildi. Başlangıç bedeli olarak 8 milyon 430 bin TL belirlenen arsaya toplamda 4 farklı yatırımcı talip oldu. Kıyasıya geçen açık artırma sonrası fiyat hızlıca yükselerek 12 milyon 700 bin TL'ye ulaştı.