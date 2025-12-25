Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri Programı kapsamında belge almaya hak kazandı. İl Müdürlüğü, Çorum’daki kurumlar arasında bu belgeyi alan ilk kurum oldu.

Program; iş yeri politikaları, fiziksel çevre koşulları, sağlıklı yaşam uygulamaları, sağlık hizmetleri ve çevresel etki gibi başlıkları temel alıyor. Yapılan denetimler sonucunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunduğu belirlendi.

Belge, İl Sağlık Müdürlüğü denetim ekibi adına Uzm. Dr. Ömer Faruk Asanoğlu tarafından, İl Müdürü Hasan Taş’a verildi.

Programla birlikte çalışanlarda sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının geliştirilmesi, güvenli ve verimli bir iş ortamının sürdürülmesi ve topluma örnek bir kurum yapısının oluşturulması hedefleniyor.

İl Müdürü Hasan Taş, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına ve katkı sunan paydaşlarına teşekkür etti.