Türkiye çorap sektörünün duayenlerinden, Çelik Çorap Kurucusu, TBMM Onur Ödülü Sahibi, eğitim gönüllüsü Çorum Sungurlulu Haydar Ali Öztaş’ın oğlu Mehmet Öztaş (57), gece saat 02.07’de karaciğer kanseri tedavisi görmekte olduğu Şişli Amerikan Hastanesi’nde hayata veda etti.

Sezin-Haydar Ali Öztaş çiftinin oğulları, Aylin Çelikden’in kardeşi, Ayla Öztaş’ın eşi, Lara ve Alara Öztaş’ın babası, Hakan ve Selen Çelikden’in dayısı olan Mehmet Öztaş’ın cenazesi, bugün İstanbul Florya Yeni Cami'de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.