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Çorum Genç İş İnsanları Derneği (Çorum GİAD) bünyesinde bulunan üye firmalarında istihdam etmek üzere farklı sektörlere ve pozisyonlara personel alımı yapacağını duyurdu.

Çorum GİAD kurulduğu günden itibaren Çorum ve Çorum halkı için farklı kişisel gelişim programları, meslek kazandırma kursları ve sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok organizasyona imzasını attı. Bu organizasyonlarla birçok kişi iş sahibi oldu.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTI

Çorum Genç İş İnsanları Derneği yeni bir “İstihdam Seferberliği” ile dernek üyesi firmalarında bulunan boş pozisyonlara nitelikli personel alımı yapacağını duyurdu. Farklı sektörlerde ve farklı pozisyonlarda çalışacak olan kişiler Çorum GİAD referansı ile firma yetkilileri ile görüşecek ve uygun görülen kişiler istihdam edilecek.

Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Burak Küçükbenli;

“Son dönemlerde enflasyonun etkisi ile alım gücünde düşüş yaşanmasına rağmen, özellikle sanayi sektörü ve hizmet sektöründe oluşan “işçisizlik” iş dünyasında büyük bir sorun haline gelmeye başladı. Üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde aranılan pozisyonların genellikle kalifiye işçi veya yönetici gibi pozisyonlar olması, aylık hak edişlerin pozisyonlara göre asgari ücretten yüksek olacağı anlaşılmaktadır. Şu andan itibaren hissedilmeye başlanan işçisizlik çok değil 10 yıl sonra sanayi sektörümüzün ve hizmet sektörümüzün büyümesinde büyük bir engel olacak gibi görünüyor.” dedi.

Alım yapılacak meslekler şu şekilde açıklandı;

Büro personeli, teknik ressam, muhasebe, satış personeli, cnc torna ve freze operatörü, kurye, tasarımcı grafiker, sosyal medya ve dijital pazarlama personeli, orman endüstri mühendisi, üretim personeli (pasta, hamur işi), mobilya imalatında istihdam edilecek usta-kalfa-çırak, makine mühendisi, grafik tasarımcı, boya ve kaportacı, havalandırma ustası…

İş başvurusunda bulunacak kişiler https://www.corumgiad.org/ sitesini ziyaret edebilirler.