Çorum merkez ve ilçelerindeki bazı okullarda kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İskilip ilçesinde taşımalı eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

Öte yandan, kar yağışı ve hava koşullarının olumsuz durumlar oluşabileceği gözetilerek, Dodurga ilçesine bağlı Tekke ve Ayva, Kargı ilçesinde Pelitcik ve Bademce, Osmancık ilçesinde Kamil, Öbektaş, Yaylabaşı, Akören köylerindeki okullar bugün tatil edildi.

Yüksek kesimlerdeki köylerden kent merkezindeki okullara taşınan bazı öğrencilere de kar dolayısıyla bir gün izin verildiği belirtildi.