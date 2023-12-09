Çorum merkeze bağlı Ahilyas köyünde hayırsever iş insanları tarafından yıkılıp yeniden yapılan köy camisi dualarla ibadete açıldı.
Cuma namazının kılınmasıyla birlikte dualar eşliğinde hizmete giren caminin açılış programına; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Müftü Yardımcı Adem Aygül, Fatih Kaya, Fazıl Saraç, TDV Çorum mütevelli heyeti, hayırsever iş insanları Abdullah Torun, Şaban Torun ile köy sakinleri katıldı.
İl Müftüsü Muharrem Biçer, yapımına geçtiğimiz Ramazan Bayramı sonrası başlanılan caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.