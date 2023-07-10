FATİH BATTAR

Çorum'da Eskiyapar Kazı Başkanlığı 10 işçi alımı yapacak.

Eskiyapar Kazı Başkanlığı, bünyesinde çalıştırılmak üzeri geçici süreli “Beden işçisi” personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup son başvuru tarihi ise 13 Temmuz olarak açıklandı.

Yayınlanan ilana göre, başvuru için en az 1 yıl kazı işçisi olmak ve güneş ve diğer alerjileri olmaması gerektiği belirtildi. Başvurular sonrası mülakatlar ise 14 Temmuz saat 10:00'da Eskiyapar Kazıevi'nde gerçekleştirilecek.

ESKİYAPAR KAZI HAKKINDA

Çorum’un Alaca İlçesi sınırları içinde yer alan Eskiyapar, Hitit’in iç çekirdek bölgesi olarak tanımlanan Boğazköy ve Alaca Höyük çevresindeki üçüncü bir merkez. Sungurlu Alaca yolu üzerinde Alaca-Hüseyinabad Ovası’nda, Alaca’nın 5 km batısında, kara yolunun güneyinde bulunan Eskiyapar, çevresindeki üç önemli merkeze hakim bir geçiş noktasında. Boğazköy’e 20.7 km, Alaca Höyük’e 10.5 km ve Ortaköy’e 42 km uzaklıkta.