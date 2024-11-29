Çorum'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde çalışacak 8 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.
2 Aralık 2024 Pazartesi başlayacak ve 27 Haziran 2025 tarihinde sone erecek İşgücü Uyum Programı için kura çekimi İşkur İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.
İsmi çıkan vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.
İŞTE KURADA İSMİ ÇIKANLAR
Toplam 196 kişinin başvurduğu kurada ismi belirlenen 8 kişi şu şekilde açıklandı; "Deniz Kabasakal, Turgay Genç, Onurcan Kayar, Fatma Gülcü, Zehra Ergani, Safiye Açaryazı, Neriman Özcan ve Ülküye Bozkurt"