Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan, Çorum Kalesi ile Ulu Cami’yi buluşturacak “Tarihi Kültür Yolu” projesinde yeni bir aşamaya geçildi.

Çorum Belediyesi, şehrin kültürel kimliğini korumak, estetik sokak mimarisini ön plana çıkarmak ve tarihi Çorum Sokağı’nı günümüze taşımak amacıyla başlattığı projede, kültür yolu üzerindeki yapılarda cephe sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Proje kapsamında Eskisaray ve Şeyh Eyüp Sokak’taki 16 yapı yenilenerek, sokaklar tarihi dokusuna uygun ve estetik bir görünüme kavuşacak.

Kültür Yolu cephe sağlıklaştırma çalışmalarının neredeyse tamamına yakın kısmı hibe desteği ile karşılanacak. İhale bedeli 11,5 milyon TL olan çalışmanın 10 milyon TL’lik kısmı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan hibe desteğiyle karşılanacak.

Projede toplam 4.700 metrekare cephe alanı ve 285 metre sokak uzunluğu yenilenecek. Çalışmalar kapsamında; dış cephe boyası ve sıvası, söve uygulamaları, demir balkon korkulukları, zemin katlarda tuğla taş kaplama, tente montajı, lazer kesimli klima kutuları, balkonlara çiçekli saksılar, dükkan doğramalarının boyanması, tabela ve ışıklı kutu harf gibi uygulamalar yapılacak.