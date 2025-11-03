Arca Çorum FK ligin 12. hafta maçında bugün saat 20:00’da Esenler Erokspor deplasmanında galibiyet arayacak.

Ligde iki maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta sonu evinde Boluspor ile 0-0 berabere kalarak haftayı bir puanla kapatan kırmızı siyahlı takım bu kaybı Erokspor deplasmanında telafi etmek istiyor.

Boluspor maçının ardından hafta boyunca bu zorlu maça hazırlanan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı devam eden Geraldo bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

Boluspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Pedrinho’nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Babasını kaybeden Oğulcan ise Erokspor maçı kadrosunda

Ev sahibi Esenler Erokspor ise geçen hafta deplasmanda 45 dakika on kişi oynayan Bandırmaspor karşısında aldığı beraberlik ile büyük bir kayıp yaşadı. Y

eşil beyazlı takım bu kaybın ardından hafta boyunca Çorum FK maçına hazırlandı.

Erokspor takımı ligin en fazla gol atan takımı. 11 maçta 28 gol atan Erokspor özellikle hücum hattındaki isimleri şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Ligde zirve mücadelesi veren takım sayısının çok olması ve puanların birbirine çok yakın olması nedeni ile her maç final niteliğinde.

Arca Çorum FK bu akşam İstanbul’da oturan Çorumlarında vereceği destek ile bu zorlu deplasmandan galibiyet ile ayrılmak istiyor.

Bu akşam saat 20’de Erokspor Stadyumunda oynanacak maçı Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay yönetecek ve maç TRT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.