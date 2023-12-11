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Ankara’da yaşayan Çorumlu ressam Tuğrul Velidedeoğlu’nun Retrospektif Sergisi, Çorum Müzesi Güzel Sanatlar Galerisi’nde görücüye çıktı.

Serginin en gözde eserlerinden biri Velidedeoğlu’nun Amasra’yı çizdiği portre oldu.

Yaklaşık 100 bin lira değerindeki eser büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Velidedeoğlu'nun bu eşsiz tablosuna hayran kaldı.

Tablo hakkında sergiye katılanlara bilgi veren Velidedeoğlu, eserinde Türkiye'nin en güzel illerinden biri olan Amasra'yı resmettiğini söyledi.