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Türkiye Futbol Federasyonu'nun sporun vazgeçilmez unsuru olan Fair Play'in yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlediği TFF Fair Play Ödülleri'nin Ekim 2023 Dönemi sahipleri, Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından belirlendi. Çorum’da ilk kez oynanan milli maçta kadın A milli takımın Lüksemburg ile oynadığı maç öncesi iki takımın görüntüsü takdir ödülüne layık görüldü.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'nun toplantısında Başkan Ali Erten, Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, Banu Yelkovan, Attila Gökçe, Ömer Üründül ve Berrin Altınöz yer aldı.

Diğer taraftan; 31 Ekim 2023 tarihinde Çorum'da Lüksemburg ile oynadığı maçta sahaya "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" pankartı ile çıkan Kadın A Millî takımımız, ev sahibi olarak maçtan önce rakibine çiçek vererek karşılaması ve birlikte ortak takım fotoğrafı çektirerek futbol kardeşliği adına güzel bir görüntü sergilemesi sebebiyle Kurul tarafından ayrıca takdir edilmiştir.

En Centilmen Futbolcu: Fernando Muslera (Galatasaray), En Centilmen Yönetici: Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu, En Centilmen Taraftar: Galatasaray Taraftarı, En Centilmen Teknik Direktör: Nuri Şahin (Bitexen Antalyaspor)